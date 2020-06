Un été de grands classiques à la Cinematek

Films cultes et hommages sont au programme de la Cinémathèque Royale de Belgique en juillet et en aôut.



Bonne nouvelle pour les amateurs de films de patrimoine : la Cinematek rouvre ce mercredi 1er juillet. Après plus de 3 mois de fermeture, l'institution peut de nouveau accueillir des spectateurs dans une de ses deux salles, dans le respect des mesures sanitaires. Pour cette saison estivale, le cinéma a mis en place une programmation qui joue sur deux grands axes : les classiques du septième art et les hommages.



Ce mercredi, à 19h, les spectateurs pourront voir dans la salle Ledoux "News From Home" de Chantal Akerman. La célèbre cinéaste belge, décédée en 2015, aurait dû fêter ses 70 ans cette année. La Cinematek lui rend hommage tout l'été en programmant plusieurs de ses œuvres comme "Sud", "Histoires d'Amérique" et "De l'autre côté". Le même jour à 21h, les spectateurs pourront (re)découvrir "Dust", le film tendu et étouffant de Marion Hansël. Décédée le 8 juin dernier, la réalisatrice sera également à l'honneur au mois de juillet avec un de ses longs-métrages, "Si le vent soulève les sables".



À ces hommages se mêlera par la suite une programmation qui fait la part belle aux grands classiques et aux films cultes. Visiblement désireuse de faire revenir le public dans les salles obscures, la Cinémathèque a sélectionné une série de longs-métrages particulièrement alléchants : des films sur l'enfance et l'adolescence comme "Les 400 coups" de François Truffaut, "The Virgin Suicides" de Sofia Coppola, "Persépolis" de Marjane Satrapi ou encore " Peggy Sue s'est mariée " de Francis Ford Coppola, mais aussi des films d'Alfred Hitchcock ("Vertigo" et "Psychose"), des comédies familiales ("Charade" avec Audrey Hepburn, et "Le mécano de la Générale" de Buster Keaton) et des œuvres incontournables telles que "M le maudit", "Rashomon" et "Persona".

Pour découvrir la programmation complète de ces deux prochains mois, rendez-vous sur le site de la Cinematek.