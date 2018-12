Un documentaire sur PJ Harvey sera présenté à la prochaine Berlinale

La chanteuse PJ Harvey a été filmée pendant la genèse de son album "The Hope Six Demolition Project", le documentaire qui en découle sera présenté pour la première fois au festival du film de Berlin en février prochain.

Le réalisateur et photographe Seamus Murphy a chapeauté ce film intitulé "A Dog Called Money", qui revient sur le processus créatif, l'inspiration, l'écriture et l'enregistrement de cet album paru en 2016.

Ce film permettra de découvrir les coulisses de la réalisation de cet album studio de l'artiste anglaise, on découvrira la chanteuse dans un studio d'enregistrement londonien, mais aussi pendant ses voyages avec le réalisateur en Afghanistan, au Kosovo et à Washington DC.



"A Dog Called Money" sera présenté en avant-première mondiale lors de la prochaine Berlinale. Ses dates de sortie sur écran ou de diffusion télévisuelle ne sont pas encore connues.

"Polly et moi savons faire confiance l'un à l'autre", a expliqué Seamus Murphy à propos de ce film. "Assez pour qu'elle voyage avec moi en Afghanistan et dans d'autres lieux difficiles, et pour que je sache qu'elle en rapporterait de la magie. Elle m'a ensuite invité dans une grosse boîte blanche derrière des vitres sans teint pour filmer chaque instant de l'enregistrement des chansons qu'elle avait ramené. Individuellement et ensemble, c'est notre réponse à ce que nous avons rencontré."