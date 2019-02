Un docu-fiction sur la vie d'Anne Frank après les camps

Un documentaire en préparation en Italie aborde ce qu'aurait pu être la vie d'Anne Frank si elle avait survécu au camp de concentration de Bergen-Belsen (nord de l'Allemagne). Le film est intitulé "#Anne Frank Parallel Stories" et doit sortir cette année, rapporte le magazine américain Variety.

Le documentaire relate les trajectoires de cinq jeunes juives qui, tout comme Anne Frank, ont été déportées, mais qui ont survécu à l'Holocauste : Sarah, Edith, Helga et les sœurs Tatiana et Andra. Des passages du Journal d'Anne Frank sont aussi évoqués alors que les réalisateurs, les journalistes italiennes Sabine Fedeli et Anna Migotto, ont visité les plus importants lieux de vie de la jeune Allemande.

Le film est réalisé en collaboration avec le fonds Anne Frank, fondé par son père Otto pour veiller sur les droits de l'œuvre de sa fille.

Anne Frank est décédée à l'âge de 15 ans à Bergen-Belsen, probablement du typhus. Elle aurait eu nonante ans cette année.