Un biopic sur Rosa Parks en préparation

Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, Rosa Parks aura droit à un biopic au grand écran, annonce Deadline. Le tournage de "Rosa" est prévu pour 2019.

Ecrit par Charlie Kessler et Hamid Torabpour, le film se focalisera sur les 24 premières heures qui suivirent l'arrestation de Rosa Parks le 1er décembre 1955 à Montgomery en Alabama. Cette afro-américaine avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans le bus. Son arrestation par la police fut alors le point de départ d'une vague de contestation, menée par un jeune pasteur peu connu à l'époque, Martin Luther King.

La vie de Rosa Parks n'a jamais été racontée au grand écran. Seul un téléfilm, "The Rosa Parks Story", dans lequel Angela Bassett l'incarne, a été diffusé sur la chaîne américaine CBS en 2002.

Le tournage du film devrait démarrer en 2019. Pour le moment, aucune actrice n'a été annoncée au casting. Une partie des recettes du long métrage sera reversée à The Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development.