Un biopic sur Billie Holiday en préparation ?

Le créateur de la série "Empire" a de nouveaux projets impliquant le monde de la musique. Lee Daniels serait en négociations pour réaliser un biopic sur la chanteuse Billie Holiday intitulé "Billie", révèle Variety.

La chanteuse de RnB Andra Day serait pressentie pour incarner le rôle principal. Elle pourrait donner la réplique à Lakeith Stanfield ("Get Out") dans le premier rôle masculin. Pour le moment, le casting n'a pas été finalisé et le projet n'a pas encore trouvé de studio de production. Pourtant, le réalisateur souhaiterait débuter le tournage avant la fin de l'année. La scénariste renommée Suzan-Lori Parks signera le script.

Connue également sous le surnom "Lady Day", Billie Holiday était une chanteuse américaine de jazz considérée comme l'une des plus grandes artistes de son temps. Sa carrière a inspiré bons nombres d'artistes et de musiciens de jazz.

Ce n'est pas la première fois que le monde du cinéma s'intéresse à l'histoire de Billie Holiday. En 1972, Diana Ross a incarné la chanteuse de jazz dans "Lady Sings the Blues", de Sidney J. Furie, qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Une comédie musicale a également vu le jour en 1986 sur les planches de Broadway, baptisée "Lady Day at Emerson's Bar and Grill".

"Billie" signera donc le retour de Lee Daniels au cinéma, cinq ans après son dernier film, "Le majordome" sortie en 2013 avec Forest Whitaker et Oprah Winfrey. Il reviendra également pour la nouvelle saison de sa série "Empire", renouvelée pour une cinquième saison.