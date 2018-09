"Un Ange" de Koen Mortier ou la descente en enfer d'un cycliste.

Après deux premiers films très remarqués (" Ex drummer"; "Soudain, le 22 mai"), Koen Mortier nous emmène cette fois sur les traces de Thierry, coureur cycliste professionnel. Adapté du roman de Dimitri Verhulst, "Un Ange" imagine les derniers jours d’un célèbre coureur cycliste belge, retrouvé mort à 34 ans, dans une chambre d’hôtel au Sénégal.

Après une sévère chute lors d’une course, Thierry décide d’aller au Sénégal se ressourcer quelque temps, loin de ce monde professionnel impitoyable. Il rencontre Fae, "Gazelle", d’une beauté saisissante qui, de son côté, satisfait les demandes de touristes de passage qui lui font régulièrement miroiter des demandes en mariage foireuses. Tous deux se donnent corps et âme afin de plaire à leurs fans ou à leurs clients. Entre eux naît immédiatement un amour fou, aussi fugace qu’intense. Lors de leur union d’un jour, Thierry et Fae trouvent une compréhension mutuelle ainsi que la dignité et l'espoir de se libérer de leurs pénibles situations respectives. Mais l'addiction de Thierry à la drogue est forte, trop forte....

Avec Vincent Rottiers ("Dheepan" de Jacques Audiard; "La part sauvage" de Guérin Van de Vorst) et Fatou N’Diaye ("Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat), "Un Ange" sortira sur nos écrans ce mercredi 19 septembre.