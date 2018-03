Un ancien de "Glee" rejoint Josh Hutcherson dans le thriller "Plume"

Les acteurs Harry Shum Jr. et Shiloh Fernandez ("Gypsy") ont rejoint le casting du prochain thriller du réalisateur Mike Gan, baptisé "Plume". Harry Shum Jr. a confirmé lui même la nouvelle sur son compte Instagram.

Josh Hutcherson, Suki Waterhouse ("A Rainy Day in New York") et Tilda Cobham-Hervey ont déjà été annoncés au casting de ce long métrage qui racontera l'histoire de Melinda, une employée instable dans une station-essence, jouée par Tilda Cobham-Hervey. Lassée d'être dans l'ombre de sa collègue Sheila (Suki Waterhouse), beaucoup plus sociable qu'elle, elle essaiera de nouer une relation avec Billy (Josh Hutcherson), un voleur désespéré venu braquer la station-essence, peu importe les conséquences.

Harry Shum Jr. jouera le rôle de l'officier de police Liu, sensible aux troubles de Melinda. Quant à Shiloh Fernandez, il incarnera Perry, le petit ami de Sheila, entraîné involontairement dans le jeu dangereux de Melinda.

Harry Shum Jr. s'est fait connaître grâce à son rôle de Mike Chang dans la série "Glee", créée par Ryan Murphy. Il sera à l'affiche de la comédie "Crazy Rich Asians" de Jon M. Chu le 29 août 2018. L'acteur californien Shiloh Fernandez avait joué dans "Le Chaperon Rouge" de Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried en 2011.