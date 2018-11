"Un amour impossible" de Catherine Corsini, adapté du livre de Christine Angot

"Un amour impossible" est le titre d’un livre de Christine Angot sorti en 2015. Son histoire, celle de son enfance, de son père absent, de la découverte de ce père et du drame qu’elle va vivre avec lui. Catherine Corsini en a fait un film, avec Niels Schneider et Virginie Efira dans les rôles principaux. Virginie Efira, Rachel, y incarne une mère des années 50, rayonnante, issue d’un milieu modeste, intelligente et qui aura à cœur de faire grandir son quotidien, pour elle et pour sa fille qu’elle élève seule. Le drame se déroule à Chateauroux, Rachel est employée, elle rencontre Philippe, de passage pour son travail.

Rencontre avec Catherine Corsini et Virginie Efira