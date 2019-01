Un 9e Nikon Film Festival sous le signe du partage

Pour sa neuvième édition, l’évènement cinématographique français se donne pour thématique “le partage”.

Les participations viennent de se clôturer et il est désormais possible de découvrir tous les courts métrages en compétition sur le site web du Nikon Film Festival. Comme chaque année depuis neuf ans maintenant, la célèbre marque d’appareils photos et caméras organise un grand concours cinématographique sur un thème donné avec à la clé du matériel, des bourses et une aide à la notoriété à gagner.

2019 se déclinera sur le thème du partage, un thème sur lequel les cinéastes en herbe se départageront justement et cela en 2 minutes 20 maximum. Le partage peut évoquer un simple dîner en famille ou des missions de bénévolat, le partage peut être intéressé ou spontané, il y a mille et une manières de l’illustrer et c’est pour cette raison qu’il a été choisi. Le sujet est volontairement large pour que chacun puisse se l’approprier. Le but du Nikon Film Festival est de faire émerger des talents de tous horizons. Grâce au prêt de matériel, une certaine idée de l’équité est d’ailleurs développée.

La présidente du jury cette année n’est autre que l’excellente artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, auteure de Persepolis. Elle sera accompagnée de comédien.ne.s et personnalités du cinéma pour juger des différentes réalisations. A l’issue du visionnage de tous les courts métrages, le jury annoncera les 50 finalistes début février puis suivra la proclamation des résultats avec les différents prix.

Le lauréat du Grand Prix du Jury remportera :

- Un Kit Cinéma Nikon composé d’un boitier NIKON Z6 d’une valeur totale de 3 573€.

- Un chèque d’une valeur de 2 000 €.

- La diffusion de tout ou partie de sa vidéo dans les salles de cinéma MK2 sur une durée de 7 jours sur la période février-mars 2019.

- La diffusion TV sur Canal Plus de tout ou partie de sa vidéo sur la période février-mars 2019.

- Un pass professionnel pour le Festival des Arcs 2019 (accès illimité et prioritaire aux séances publiques du festival, accès aux conférences et aux cocktails de networking du Village des Coproductions, accès à la soirée d’ouverture du Festival) avec prise en charge de l’hébergement pendant 3 jours (dates à confirmer) - une chambre dans un appartement du Festival, 3 petits déjeuners, 1 forfait de ski journée et une invitation au dîner d’ouverture.

- La diffusion en avant-séance des projections de la compétition de courts métrages lors du Festival des Arcs 2019.

- 3000€ de bourse de résidence offerte par le CNC pour permettre le développement de son prochain projet.

L’année dernière, le Grand Prix du Jury 2018 avait été attribuée à “Je suis une blessure” de Léo Bigiaoui.