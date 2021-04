Twin Peaks, 30 ans de mystères

Diffusée pour la première fois le 15 avril 1991 sur une chaîne française, il y a 30 ans jour pour jour, la série télé imaginée par le réalisateur David Lynch a révolutionné le genre et les programmes de la petite lucarne. Elle reste LA référence des séries d’aujourd’hui qui cartonnent sur les sites de streaming…

Diane, 11h30, le 24 février. J’entre dans la ville de Twin Peaks, 10 kilomètres au sud de la frontière canadienne et 20 kilomètres de la frontière d’Etat. Je n’ai jamais vu autant d’arbres de ma vie !

Au volant de sa voiture et dictant ses impressions à son dictaphone, voilà comment nous avons fait la connaissance de l’agent fédéral Dale Cooper, débarqué à Twin Peaks, une petite ville perdue dans les montagnes comptant 51.201 habitants comme l’indique le panneau présent à l’entrée de celle-ci. Cooper n’a qu’une mission : élucider un crime, celui de Laura Palmer, une adolescente que tout le monde aimait, que tout le monde aurait pu assassiner car elle en savait trop sur toutes et tous !

"Twin Peaks", c’est la base. "Twin Peaks" a révolutionné la petite lucarne. Sans "Twin Peaks" dans les années 90, vous n’avez pas "Games of Thrones" ou "Le jeu de la dame" aujourd’hui. C’est bel et bien "Twin Peaks" qui a tout inventé. Ou plutôt, qui a tout réinventé. Souvenez-vous de ces fameuses années 90 ! ? À cette époque (je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme le chantait l’autre), pas d’internet, ni de sites illégaux de téléchargement pour voir ou revoir à l’infini vos séries télé préférées. Non, tout se passait sur quelques chaînes par voie hertzienne. Donc, quand il y avait une émission, un film ou une série à ne pas manquer, il fallait être fidèle au poste et devant son poste. Et ce jour-là, ce 15 avril 1991, le public francophone n’aurait raté cette soirée pour rien au monde. Un public présent en nombre pour regarder cette (presque) nouvelle chaîne de télé, La Cinq (avec Guillaume Durant qui présentait le journal). En France, c’était la première chaîne généraliste commerciale privée et gratuite. Elle proposait des programmes inédits pour tout le public francophone, nous petits Belges compris. En achetant les droits de "Twin Peaks", La 5 avait fait fort car le programme, déjà diffusé aux USA depuis un an, cartonnait. Donc oui, ce 15 avril 1991, il fallait se retrouver devant la télé pour regarder "Mystères à Twin Peaks" (en VF dans le texte) et ne pas être un naze le lendemain dans la cour de récré !

4 images L’acteur Kyle MacLachlan interprète l’agent Dale Cooper dans Twin Peaks © Lynch/Frost Productions

Pourquoi c’était neuf et révolutionnaire pour l’époque ? Derrière cette excellente série télé, vous retrouvez d’abord le cinéaste David Lynch ("Elephant man", "Blue Velvet", "Sailor et Lula", tout ça, entre autres, c’est lui) et l’homme de télévision Mark Frost (le créateur de la saga policière "Hills street blues") ! "Twin Peaks" c’est du cinéma à la télévision. Mais c’est aussi de la télévision qui se la joue 7e art. "Twin Peaks" c’est le juste milieu entre ces deux médiums, comme la série "Lupin" avec Omar Sy qui remporte un terrible succès dans le monde. "Twin Peaks" c’est une histoire racontée à travers de multiples histoires, comme dans "Lost". "Twin Peaks" ce sont des personnages à qui tout peut arriver, comme dans "Breaking bad". En réalité, avant "Twin Peaks", les séries télé étaient assez basiques. Elles proposaient des personnages récurrents tout au long de leurs saisons mais les histoires qu’elles nous racontaient tenaient en un épisode. Avec "Twin Peaks", Lynch et Frost ont étalé cette histoire. Ils l’ont distillé sur plusieurs épisodes pour nous tenir en haleine plus longtemps, pour faire durer le suspense. Ils ont alors travaillé leurs personnages, leurs sous-intrigues pour donner du corps et de l’esprit à tout ce qu’ils nous racontaient. Ils ont épaissi l’ambiance et l’atmosphère de leur saga, lui donnant de la profondeur.

4 images Sheryl Lee incarne Laura Palmer dans Twin Peaks © Lynch/Frost Productions

"Twin Peaks" ce sont des mystères comme le meurtre de Laura Palmer, héroïne hitchcockienne à la fois jeune fille innocente et femme fatale. Mais ce sont aussi des personnages énigmatiques comme la Dame à la Bûche ou Dale Cooper (brillamment interprété par Kyle MacLachlan, un habitué des productions lynchéennes). Il a beau être le héros de cette histoire, cet agent du FBI n’est pas net avec ses méthodes d’enquêtes osées. Faux gentil ou vrai naïf, il croit en ses rêves tout comme il aime le café et la tarte à la cerise ! Tout cela se combine parfaitement dans cette ambiance malsaine avec cette musique aussi lumineuse que sombre, celle du maestro italien Angelo Badalamenti.

