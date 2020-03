Tu l'as vu au cinéma ? - Non, en Premium VOD !

Si vous êtes fan de blockbuster américain, passez votre chemin. Si vous aimez tout le reste du cinéma, l'offre Premium VOD est pour vous. Pour 8 euros vous pourrez louer pendant 48 heures un des derniers films à l'affiche, celui que vous vous étiez juré d'aller voir, ET de nouvelles sorties. Plus d'une dizaine de distributeurs et producteurs indépendants ont passé un accord avec les plateformes suivantes : Univers Ciné, VOO, iTunes, Proximus Pickx, Lumière Ciné chez vous.

Films récents, exclusivités, sorties de la semaine

Vous aurez le choix entre des films qui étaient toujours en salle le 13 mars 2020 , comme Pompeï de Anna Falguères & John Shank avec entre autres Vincent Rottiers, des films dont la sortie sur les plateformes a été avancée, comme La Llorrona de Jayro Bustamante ou Adam de Maryam Touzani, des films en sortie VOD classique (4 mois après la sortie en salle) comme Chanson Douce de Lucie Borleteau avec entre autres Karin Viard et enfin des films sans sortie en salle dans notre pays, comme Donnybrook de Tim Sutton, Une plongée âpre, violente et solidaire du côté des perdants du rêve américain d'après Télépro.