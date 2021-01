Trois films sur trois femmes artistes hors du commun, en ligne grâce au Centre du Film sur l’Art

"Dreaming Murakami" de Nitesh Anjaan

Depuis plus de vingt ans, Mette Holm est la traductrice danoise attitrée de l’écrivain japonais Haruki Murakami. Plus qu’un travail, son métier est un mode de vie qui la conduit dans des endroits insolites, à la rencontre de ceux qui tentent, comme elle, de percer les mystères de l’écrivain et de sa langue. Mette peine à trouver les mots parfaits. Autour d’elle, la frontière entre réalité et fiction commence peu à peu à se brouiller. C’est que l’univers de Murakami est plus qu’une atmosphère, c’est un monde prégnant dans lequel on s’immerge dans le doute avec délices mais peut-être aussi avec un peu d’effroi.

Avec beaucoup d’intelligence, Nitesh Anjaan se joue des frontières entre fiction et documentaire, imaginaire et réalité pour nous entraîner dans la quête de Mette et dans celle de l’univers si particulier de l’écrivain. Au centre de cette recherche et du film se joue le pouvoir des mots, leur puissance à convoquer ce qu’ils évoquent dans le réel.