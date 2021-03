Tout le palmarès de la 71e édition (virtuelle) de la Berlinale

"Bad luck banging or loony porn" de Radu Jud reçoit l'Ours d'or du meilleur film. - © Courtesy of Silviu Ghetie / microFilm

Voici le palmarès de la 71e édition du festival de cinéma de Berlin, annoncé vendredi, après cinq jours de compétition en ligne : Ours d’or du meilleur film : Bad luck banging or loony porn de Radu Jude (Roumanie)

Grand prix du jury, Ours d'argent : Wheel of Fortune and Fantasy de Ryusuke Hamaguchi (Japon)

Prix du jury, Ours d’argent : Mr Bachmann and His Class de Maria Speth (Allemagne)