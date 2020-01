Tournai Ramdam Festival - Concours

Du 18 au 28 janvier prochain, Imagix Tournai accueillera une fois de plus le Tournai Ramdam Festival. Une édition haute en couleur puisque Le Festival du film qui dérange célèbrera cette année ses dix ans.

Toutes les infos pratiques sont sur le site du Festival

En effet, c’est en janvier 2011 que La Maison de la Culture de Tournai, No-Télé, la ville de Tournai, Imagix Tournai et Le Conseil de développement de Wallonie Picarde décidaient de créer cet événement avec pour but de remuer, questionner, interpeller, émouvoir, troubler, gêner, choquer, importuner, transgresser...Bref, faire du vacarme.

Une ligne éditoriale ambitieuse qui semble plaire à nos spectateurs/trices puisque le festival n’a cessé de se développer passant de 4.000 entrées en 2011 à 30.000 en 2019 le plaçant dans le top 3 des festivals de Belgique francophone.

Au programme : une cinquantaine de long métrages, fictions, documentaires, ramdam belges et internationaux mais aussi une trentaine de courts-métrages belges et internationaux.

Et bien plus encore ! Workshops, rencontres avec les réalisateurs et équipes de film, concerts, expositions, bière brassée à l’occasion des 10 ans du festival, projections pour les plus jeunes, surprises pour les festivaliers, etc.