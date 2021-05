Toto, 30 ans d’héroïsme

Le 20 mai 1991, il y a 30 ans jour pour jour, Jaco Van Dormael recevait la Caméra d’Or au Festival de Cannes pour "Toto le héros". Depuis, le Cinéma belge (et francophone) vit une magnifique histoire d’amour avec la Croisette.

Boum quand notre cœur fait boum…

Vous connaissez la suite, "tout avec lui dit boum et c’est l’amour qui s’éveille !" L’amour pour cette chanson de Charles Trenet qui rythme de sa douce naïveté et de sa mélodie "Toto le héros", le premier long-métrage de Jaco Van Dormael. Un film qui avait été présenté dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs, une compétition parallèle du Festival de Cannes. Une compétition dont Toto fut le héros avec ce prix prometteur, la Caméra d’or, celui du Meilleur premier film. Alors oui, la pendule elle fait tic tac tic tac, les oiseaux du lac font pic pac pic pic et glou glou glou font tous les dindons. Mais comme toute la Croisette, nous aussi, notre cœur il a fait boum pour cette comédie dramatique, cette ode à l’enfance, cet émerveillement cinématographique.

Pour tous ceux qui ne l’auraient pas encore vu (n’oubliez pas de rattraper votre retard à la fin de la lecture de cet article), de quoi ça parle "Toto le héros" ? Enfant, Thomas Van Hasebroeck surnommé Thomas Van Chickensoup par de méchants camarades d’école, est convaincu d’avoir été échangé à sa naissance avec son voisin Alfred. Pour se venger du destin, il rêve de devenir agent secret. Son nom est le héros, Toto le héros ! Finalement, il n’est que géomètre. Pourquoi ? Parce que, comme ça, sans raison. Un jour, il croise le chemin d’Evelyne et il en tombe amoureux. Elle lui rappelle sa sœur. Oui mais voilà, Evelyne, elle, elle est mariée à… Alfred. C’en est trop pour Thomas, lui qui n’arrête pas de se dire qu’Alfred lui a volé la vie qu’il aurait dû vivre. Thomas ne se sent plus à sa place. Pour lui c’est clair, il n’a pas la vie qu’il mérite. Et ce n’est qu’en été 2027, que le vieux Thomas (incarné par l’excellent Michel Bouquet) décide de passer à l’action et de reprendre sa (véritable) vie en main !

3 images Michel Bouquet alias Toto le héros © Iblis Films

Ce film "Toto le héros", il est tout aussi drôle que tragique, doux et émouvant, calé et décalé, poétique, léger et sérieux. Terriblement populaire, voilà un film d’auteur accessible au grand public. Il a surtout mis en avant l’univers coloré et poétique de Jaco Van Dormael lui qui avait déjà réalisé pas mal de courts-métrages et surtout proposé des pièces de théâtre pour enfants. Jaco (ce héros récompensé de cette Caméra d’Or) prend le temps d’exercer son art, quitte à frustrer ses fans. Il retrouve la Croisette en 1996 avec "Le Huitième Jour". Ses acteurs, Daniel Auteuil et Pascal Duquenne (déjà présent au casting de "Toto"), remportent tous deux le Prix d’interprétation. En 2009, changement de compétition et petite infidélité avec "Mr. Nobody" (emmené par Jared Leto, Sarah Polley et Diane Kruger) sélectionné au Festival de Venise. En 2015, il signe "Le Tout Nouveau Testament", son 4e long-métrage, et revient à Cannes avec Benoit Poelvoorde et Catherine Deneuve.

3 images Toto et sa sœur Alice incarnée par Sandrine Blancke © Iblis Films