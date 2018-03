Topher Grace rejoint Chrissy Metz de "This Is Us" dans le film "The Impossible"

Topher Grace rejoint l'une des stars de la série "This Is Us" au cinéma. Chrissy Metz ainsi que Mike Colter, qui incarne Luke Cage, feront partie du film "The Impossible", réalisé par Roxann Dawson, en développement pour Fox 2000. Marcel Ruiz et Isaac Kragten complètent le casting. Aucune date de tournage n'a été annoncée.

L'acteur Topher Grace incarnera le rôle de Jason Noble, le pasteur d'une petite ville, qui vient en aide à une mère dont le fils, bien que noyé, retrouve la vie. Adapté du livre et de l'histoire vraie de Joyce Smith, le film raconte l'histoire de la résurrection de son fils, déclaré sans vie après une chute dans un lac gelé du Missouri alors qu'il était âgé de 14 ans. Grâce à la foi, aux prières et l'aide apportée par le pasteur Jason Noble, le jeune homme reprend miraculeusement vie aux côtés de sa mère.

Topher Grace, bien connu pour son rôle d'Eric Forman dans la série "That 70's show", vient de terminer le tournage de "Under the Silver Lake", où il donne la réplique à Andrew Garfield. Il était également à l'affiche de "War Machine" sur Netflix avec Brad Pitt.