Top Gun au top depuis 35 ans

Le 12 mai 1986, le film "Top Gun" sortait en salles et la carrière de Tom Cruise décollait pour de bon. Quant à nous, depuis, nous avons tous craqué pour des blousons d’aviateur et des lunettes Ray-Ban !

L’ennemi est dangereux Maverick. Mais toi, tu es pire que l’ennemi. Tu es dangereux… et con !

Et c’est pour ça que nous l’avons tous aimé ce personnage, lui, sa vie, sa moto et son style vestimentaire (et sa copine aussi beaucoup… ah Kelly). Quant à Iceman, il est peut-être dur mais juste dans son analyse. Bon, donc, pour tous ceux qui n’auraient jamais vu le film "Top Gun" de Tony Scott avec Tom Cruise dans le rôle de Maverick et Val Kilmer dans celui d’Iceman (à l’époque, on ne le disait pas encore comme ça mais il fallait choisir son camp, la Team Maverick ou la Team Iceman), voici de quoi ça parle. Tout commence en plein milieu de l’Océan indien. Des avions de chasse américains, des F14 Tomcat, croisent deux MiG-28 russes. Cougar, le premier pilote de l’US Navy de cette mission craque sous la pression. Heureusement l’autre pilote américain, Maverick, est là et il arrive à le ramener sur leur porte-avions sans encombre. Comme Cougar est out, voilà Maverick et son partenaire prêts pour intégrer la US Navy Fighter Weapons School, soit la prestigieuse école d’aviation surnommée Top Gun. Mais avant de tutoyer l’élite et d’atteindre les sommets, pour Maverick, le chemin est long…

Sorti en salles le 12 mai 1986, il y a 35 ans, ce film a changé de nombreuses vies. D’abord, il a révolutionné le Cinéma d’action. Les prises de vues aériennes étaient étonnantes et époustouflantes pour l’époque. Il faut dire que le réalisateur Tony Scott n’a pas hésité a équipé de véritables avions de guerre en caméras ultra-perfectionnées pour capter les meilleures images. Ensuite, "Top Gun" s’est vite transformé en publicité géante (longue de 110 minutes) pour la Navy. On estime à plus de 500% la hausse des demandes d’incorporations de jeunes garçons. On ne va pas se mentir, après avoir vu ce film, on a tous voulu devenir pilotes de chasse ! Comme on n’y est pas arrivé, nous avons alors dévalisé les magasins et autres stocks américains en bombers et en vestes d’aviateur en mouton retourné, avec ou sans écussons. Sans oublier, l’ultime accessoire : les Ray-Ban Aviator dont la vente, aussi, a explosé.

2 images Val Kilmer aka Iceman versus Tom Cruise aka Maverick © Paramount Pictures

Alors qu’il n’avait coûté que 15 millions de dollars, "Top Gun" en rapporta plus de 500 millions au Box-office. Outre ses producteurs, l’autre grand gagnant de ce succès mondial reste Tom Cruise. Avec ce film, sa carrière a véritablement été lancée vers d’autres cieux. Ce n’est pas compliqué, depuis, il est devenu une star, une figure, un nom sur lequel de nombreux projets se sont montés. Et dire qu’au départ, il avait refusé le rôle de Maverick et ce film parce qu’il trouvait son intrigue peu intéressante. Il aurait même déclaré…

Ce film c’est Flashdance mais dans les airs !

En parlant de danse, comment ne pas évoquer "Top Gun" sans parler de sa bande-son tout aussi célèbre et connue de tous. Le titre "Danger zone" de Kenny Loggins a tourné en boucle dans le baladeur numérique de l’astronaute français Thomas Pesquet quand il s’est envolé pour l’espace. Quant au slow sket braguette du groupe Berlin, "Take my breath away", il s’en est formé des couples et plus tard… des bébés !

Un tel film culte pour toute une génération ne pouvait rester sans suite. Mais une suite qui tarde à décoller vu la crise sanitaire qui a fermé de nombreuses salles dans le monde. Enfin, si tout se passe comme prévu, le fameux décollage de ce "Top Gun 2", toujours avec Cruise en Maverick, est prévu le 7 juillet prochain en Belgique. Soyez juste prêts à ressortir vos vestons et vos lunettes messieurs. Et comme dirait Maverick…