Toni Collette, Jessie Buckley et David Thewlis réunis dans un film pour Netflix

Deadline rapporte que Toni Collette ("Little Miss Sunshine", "United States of Tara"), Jessie Buckley ("I'd Do Anything") et David Thewlis ("The Lady", "Harry Potter") feront partie de la distribution d'un prochain long-métrage distribué par Netflix intitulé "I'm Thinking of Ending Things".

La fiction sera écrite et réalisée par Charlie Kaufman, le scénariste de plusieurs films de renom comme "Dans la peau de John Malkovich" ou "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". "I'm Thinking of Ending Things" sera l'adaptation cinématographique du livre du même nom de Ian Reid publié en 2016.

Le lecteur suit Jake (Jesse Plemons). Il entreprend un road trip pour aller voir ses parents, qui vivent dans une ferme isolée, et leur présenter sa petite amie (Jessie Buckley). Alors que cette dernière envisage de rompre, elle est abandonnée par Jake qui fait un détour inattendu.

En attendant de découvrir Toni Collette dans ce long-métrage, elle sera à l'affiche de "Knives Out" avec Daniel Craig, Chris Evans et Ana de Armas. Jessie Buckley est, elle, engagée dans le biopic sur Judy Garland distribué par la BBC tandis que David Thewlis pourra être vu dans la série d'Amazon "The Feed". Dernièrement, l'acteur est apparu à l'écran dans le film "Le Jour de mon retour".