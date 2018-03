Tommy Wiseau, star d'un nouveau film délirant

Tommy Wiseau, héros et réalisateur du cultissime nanar "The Room", va incarner un chasseur de primes à la recherche de son amour perdu dans "Scary Love", long métrage décrit comme un "conte de science-fiction dans la veine des classiques de série B, avec des effets spéciaux réalisés sans ordinateur, des rayons laser et des idées folles".

Le film se déroulera dans un Los Angeles du futur rempli de mutants, de monstres et de cannibales.

Aucun détail n'a été communiqué sur la date et le support de sortie du long-métrage.

Remis sur le devant de la scène grâce au film "The Disaster Artist" de James Franco, nommé aux Golden Globes, "The Room" est connu, dans la communauté cinéphile, comme l'un des pires films jamais réalisés à ce jour.