Tom Hanks jouera l'impresario d'Elvis Presley dans le film de Baz Luhrmann

L'acteur est en négociations pour figurer dans un biopic consacré au chanteur Elvis Presley distribué par Warner Bros. Il sera réalisé par Baz Luhrmann à qui l'on doit notamment "Moulin Rouge" et "Gatsby le magnifique".

Baz Luhrmann revient au cinéma. Absent du grand écran depuis "Gatsby le Magnifique" en 2013, le cinéaste est de retour avec un long-métrage sur l'icône surnommée The King. Celui qui interprétera Elvis Presley n'a pas encore été trouvé, explique le Hollywood Reporter. Tom Hanks devrait incarner Andreas Cornelis van Kuijk, plus connu sous le nom du colonel Parker. Il était le manager exclusif de la star et contrôlait toute sa vie.

Baz Luhrmann produira également le film avec sa femme Catherine Martin. Le projet est en cours de développement depuis 2013.

Le scénario se concentrera sur l'ascension d'Elvis Presley à la célébrité et sur sa relation avec son impresario. Ce dernier a rencontré l'artiste au milieu des années 50. Il fut bouleversé par son talent alors que Presley n'avait même pas encore 18 ans. Ensemble, ils conquirent l'Amérique.

Le tournage devrait commencer cet automne pour que Tom Hanks puisse se préparer au mieux. Il travaille actuellement sur "Bios", un drame de science-fiction produit par Steven Spielberg et devrait figurer dans "News of the World" de Paul Greengrass.