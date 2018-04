"Tokyo Paranormal" : le bestiaire fantastique nippon

J-Horror, Butô, estampes spectrales… “Tokyo Paranormal” propose une plongée dans le Japon angoissé à travers ses figures, légendes et horreurs.

La capitale japonaise regorge de légendes urbaines concernant des monstres, créatures maléfiques et autres fantômes. Intrinsèquement lié à la culture ancestrale japonaise, le bestiaire fantastique continue d’exister et d’évoluer avec les médias et nouvelles technologies, y trouvant un nouvel habitat. Sadako, l’héroïne de Ring, l’un des films japonais horrifiques les plus célèbres ne sort-elle d’ailleurs pas d’un écran de télévision ? Les fantômes trouvent une nouvelle place sur le web, la technologie devenant un lien entre les vivants et les morts.