Timothee Chalamet sera honoré au Festival International du Film de Palm Spring

L'acteur de 22 ans, nommé l'année dernière à l'Oscar du meilleur acteur pour "Call Me By Your Name", recevra le 3 janvier 2019 un prix spécial pour son rôle dans "My Beautiful Boy" de Felix Van Groeningen.

Le Festival International du Film de Palm Spring fêtera sa trentième édition l'année prochaine. Pour son gala, qui se tiendra en ouverture de l'évènement, le "spotlight award" sera remis à Timothee Chalamet dont le jeu dans "My Beautiful Boy" commence à générer du buzz pour les prochains Oscars.

Il succédera notamment à Bryan Cranston, Andrew Garfield, Sam Rockwell et J.K. Simmons. A noter que tous les lauréats de ce trophée ont obtenu une nomination aux Oscars l'année où ils ont été sacrés par Palm Spring. De bon augure pour l'acteur.

"Timothee Chalamet livre une performance réconfortante et tragique à la fois en incarnant un jeune homme qui se bat contre son addiction à la drogue, a réagi le président du festival, Harold Matzner. L'année dernière, il recevait le prix de la star montante pour "Call Me By Your Name". Il est assurément une star montante".

Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Olivia Colman ("The Favourite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me ? "), Alfonso Cuaron ("Roma") seront également honorés lors du gala.