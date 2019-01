Timothée Chalamet nommé aux BAFTA 2019 pour son rôle dans "Beautiful Boy" du Belge Felix Van Groeningen

Le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet est retenu dans la catégorie "Meilleur second rôle masculin" aux BAFTA pour son interprétation dans "Beautiful Boy", premier film hollywoodien du réalisateur belge Felix Van Groeningen, a annoncé mercredi l'Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma au cours d'une conférence de presse.

Il concourra face à Adam Driver (BlacKkKlansman), Mahershala Ali (Green Book), Richard E. Grant (Can you ever forgive me? ) et Sam Rockwell (Vice). La grand messe du cinéma britannique se déroulera le dimanche 10 février. Généralement, la remise des BAFTA est un sérieux indicateur pour les Oscars.

Les BAFTA ont été remis pour la première fois en 1948. Le trophée a la forme d'un masque de théâtre antique doré.