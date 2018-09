"Thorgal" bientôt adapté au cinéma ?

Adapter La célèbre bande dessinée épique créée en 1977 par le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur Grzegorz Rosinski, devenue un des best-sellers des éditions du Lombard, est le prochain projet du cinéaste Florian Henckel von Donnersmarck.

Le réalisateur allemand avait remporté un succès international et l’Oscar du meilleur film étranger avec "La vie des autres" en 2006. Il avait ensuite signé une production hollywoodienne, "The tourist" avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Il est aujourd’hui à la Mostra de Venise pour présenter son troisième long-métrage, "Werk ohne autor", une vaste fresque de trois heures évoquant un artiste dans l’Allemagne divisée de l’après-guerre.

Au détour d’une interview, le cinéaste, très francophile, m’a confié avoir pris une option sur les droits de "Thorgal": "J’ai grandi avec cette bande dessinée ! Aujourd’hui, tout le monde me parle de "Games of Thrones", mais je trouve que "Thorgal " est aussi riche!" Florian Henckel songe-t-il a une adaptation pour le cinéma ou pour la télévision ? " Je reste un fan absolu du grand écran ! Mon dernier film fait trois heures, je n’ai pas peur des longs films... En tant que spectateur, si le film me passionne, peu importe sa longueur". Évidemment, à ce stade, aucun casting, aucune date de tournage pour "Thorgal , le film" ne sont précisés. Mais le désir de Florian Henckel semble très fort...