"Thermostat 6" : chaleur tournante

Le court métrage réalisé en 2018 par des étudiantes des Gobelins est à regarder sur la plateforme Vimeo.

Lors d’un repas familial classique, une adolescente, son petit frère, sa mère et son grand-père se retrouvent autour de la table. Les petites critiques fusent quant à l’état de la maison, appartenant à l’ainé de la famille. Au centre de la table, une bassine recueille le goutte à goutte d’un tuyau desserré. Seule Diane, la jeune fille, prête attention à la fuite, tandis que la mère apporte des plats en abondance. L’adolescente monte sur la table pour réparer le tuyau mais aggrave le problème qui devient une inondation, devant l’indifférence générale de la petite famille, contrainte de monter d’un étage pour finir le festin.

Le court métrage au parfum de conte climatique n’est pas sans rappeler “The House of Small Cubes” de Kunio Kata, qui racontait le destin d’un homme vieillissant construisant un étage supplémentaire à sa maison pour rester au sec. Dans “Thermostat 6”, les étudiantes réalisatrices vont encore plus loin en dénonçant l’indifférence générale et l’égoïsme de l’humain, posant un parallèle entre la cuisine et le climat. La planète est devenue un four géant. Le court métrage est une sonnette d’alarme contre le statisme politique et citoyen. Les réalisatrices de “Thermostat 6” viennent de l’école parisienne des Gobelins, véritable incubateur de talents, dont celles-ci semblent faire dès lors partie. Un court métrage intelligent, engagé, politique et surtout nécessaire.

"Thermostat 6” (2018) de Maya Av-ron, Mylène Cominotti, Marion Coudert, Sixtine Dano est à voir sur Vimeo en Staff Picks.