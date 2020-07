"The Witcher: Blood Origin": c'est officiel, le préquel de la série est en préparation

Tandis que la deuxième saison de la série "The Witcher" se prépare à entrer en phase de production, un préquel, appelé "The Witcher: Blood Origin", vient d'être annoncé. Celui-ci viendra compléter la série "The Witcher" (2009) et la série animée "The Witcher: Nightmare of the Wolf".

Le préquel se déroulera 1.200 ans avant les événements de la série elle-même. Le scénario racontera comment le monde des monstres, celui des hommes et celui des elfes n'en ont formé plus qu'un, ainsi que l'avènement du premier sorceleur.

Présentée comme une mini-série, "Blood Origin" explorera donc des événements (la conjonction des sphères et l'apparition du sorceleur) séparés par sept siècles.

Le showrunner Declan de Barra évoque surtout "l'histoire oubliée du tout premier sorceleur", ce qui laisse présager d'une chronologie qui déviera légèrement de celle de la série principale. De Barra a supervisé la production de la série "The Witcher", en a écrit le quatrième épisode et a contribué à quatre chansons de sa bande originale.

Lauren Schmidt Hissrich, créatrice et productrice exécutive de "The Witcher," produira également "The Witcher: Blood Origin" et "The Witcher: Nightmare of the Wolf." Andrzej Sapkowski, auteur des romans à succès qui ont inspiré la série, demeure consultant.