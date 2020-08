"The War", une grande fresque documentaire sur la Seconde Guerre mondiale

Dans leur grande série documentaire “The War”, Lynn Novick et Ken Burns aborde la Deuxième Guerre mondiale du point de vue américain.



Y a-t-il une guerre qui ait plus marqué l'inconscient collectif ? Les traces du second conflit mondial sont partout, particulièrement au cinéma où un nombre impressionnant d'œuvres de fictions, mais aussi de documentaires se sont attelés à comprendre les causes et les conséquences de cette guerre traumatisante. C'est le cas de "The War", que la plateforme d'ARTE propose à ses visiteurs de visionner gratuitement.



C'est un perspective avant tout américaine qu'offre la mini-série, qui débute non pas en 1939, mais en décembre 1941, avec l'entrée en guerre des États-Unis suite aux attaques de Pearl Harbor. Suivant le point de vue de 4 petites villes américaines, la série nous dévoile comme les habitants de celles-ci, qu'ils soient partis se battre sur d'autres continents ou non, ont été affectés par la Seconde Guerre mondiale. Une limite que les documentaristes reconnaissent : "Les États-Unis ont eu une chance toute relative. Bien sûr, plus de 400 000 soldats, marins, aviateurs et marines sont morts, mais ces pertes militaires sont proportionnellement moindres que celles des principaux belligérants." Ce choix est aussi un avantage : en réduisant leur champ d'investigation, les cinéastes se permettent d'aller au plus près de l'intime. Réunissant témoignages, films d'époque et documents d'archive, "The War" nous offre à la fois une grande fresque sur cette page sanglante de l'Histoire, mais aussi une série de portraits particulièrement poignants.



C’est à Lynn Novick et Ken Burns que l’on doit ce document important (et d’une durée conséquente : 14 heures !). Réalisateurs chevronnés, ils ont consacré leur carrière à retracer l’Histoire avec un grand H, de la Guerre de Sécession à la prohibition américaine. "The War", sorti pour la première fois en 2007, fait partie de leurs productions les plus célébrées.



La série documentaire est visible sur le site d'ARTE jusqu'au 31 août 2020.