"The Trench" : le spin-off d'"Aquaman" en préparation

Suite à son joli succès au box-office, plus d'un milliard à travers le monde, "Aquaman" s'offre un spin-off. Warner Bros. a décidé d'exploiter l'histoire du super-héros DC Comics interprété par Jason Momoa.

Sorti en Belgique le 19 décembre 2018, "Aquaman" aura un spin-off avant d'avoir une suite, annonce le Hollywood Reporter. Le studio, le réalisateur James Wan ou l'interprète Jason Momoa n'ont engagé aucune discussion sérieuse sur un potentiel "Aquaman 2", chacun voulant prendre son temps.

Mais Warner Bros. a engagé deux scénaristes, Noah Gardner et Aidan Fitzgerald, pour écrire un script centré sur les créatures de la Fosse (The Trench) qui attaquent le héros et sa bien-aimée, Mera (Amber Heard) dans "Aquaman".

James Wan et Peter Safran, le producteur du film original, produiront ce projet dont le budget sera moins important qu'un film de superhéros DC.

A noter que la distribution principale d'"Aquaman" ne sera pas présente dans "The Trench".