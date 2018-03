"The Seagull": la bande annonce du nouveau film avec Elisabeth Moss et Saoirse Ronan

Elisabeth Moss a le vent en poupe. L'actrice américaine revient sur le grand écran avec "The Seagull" dont la bande annonce vient de sortir. La jeune actrice de 23 ans Saoirse Ronan, vedette du film à succès "Lady Bird" de Greta Gerwig, fait également partie du casting.

Réalisé par l'Américain Michael Mayer, le film est l'adaptation de la pièce "La Mouette" d'Anton Tchekhov. Un triangle amoureux entre drame et humour qui se déroule dans les années 1800.

Le film d'époque fera son avant-première mondiale lors de la 17e édition du Festival du film de Tribeca, qui se déroulera du 18 au 29 avril. La sortie du film est prévue pour le 11 mai 2018 dans les salles américaines.

Elisabeth Moss cartonne actuellement avec la série "The Handmaid's Tale", qui lui a permis de remporter un Emmy Award et un Golden Globe pour son rôle de Offred. La Californienne donnera prochainement la réplique à Robert Redford et Casey Affleck dans "Old Man and the Gun" de David Lowery.

Nommée dans la catégorie "meilleure actrice dans un rôle principal" lors de la 90e cérémonie des Oscars, Saoirse Ronan sera également en 2018 à l'affiche du film "Mary Queen of Scots", dans lequel elle détient le rôle principal.