The Rock et Jason Statham face à Idris Elba dans la première bande-annonce du spin-off de "Fast and Furious"

Dwayne "The Rock" Johnson et Jason Statham se dévoilent à travers les premières images de "Hobbs & Shaw", le spin-off de "Fast and Furious". Le blockbuster qui promet des scènes d'action à couper le souffle sortira dans les salles en août prochain. En attendant, les aficionados de l'univers "Fast and Furious" pourront retrouver les personnages de Luke Hobbs et Deckard Shaw dans cette toute première aventure face à un Idris Elba plus que déchaîné.

Universal Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce officielle de "Hobbs & Shaw", le spin-off de la franchise "Fast and Furious". Deux titans habitués aux films d'action, Dwayne "The Rock" Johnson et Jason Statham feront équipe face à Idris Elba qui campe le rôle de l'antagoniste dans cette nouvelle aventure explosive.

L'histoire suivra l'agent fédéral d'élite du DSS Luke Hobbs, interprété par Dwayne Johnson, et l'ancien membre de l'armée britannique Deckard Shaw, joué par Jason Statham, obligés de faire équipe pour arrêter au plus vite Brixton, un agent génétiquement modifié aux capacités surhumaines qui prend alors le contrôle d'une arme chimique capable de détruire l'humanité.

Réalisé par David Leitch ("Deadpool 2") d'après un script signé par le scénariste de "Fast & Furious", Chris Morgan, le film sortira dans les salles de cinéma le 7 août prochain. Vanessa Kirby ("The Crown") et Helen Mirren complèteront la distribution. Dwayne Johnson et Jason Statham seront également producteurs du film.

"Fast and Furious" est devenue l'une des franchises les plus lucratives du cinéma. La saga cumule plus de 5 milliards de dollars de recettes dans le monde, depuis la sortie de son tout premier volet en 2001.