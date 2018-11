"The Rider", lauréat surprise des prix Gotham du cinéma indépendant américain

Même s'il n'a pas remporté le titre le plus convoité, "Sur le chemin de la rédemption" est l'un des deux films à avoir reçu un prix dans deux catégories. Ethan Hawke a glané le prix du Meilleur acteur pour sa performance en tant que Révérand Toller, alors que le réalisateur et scénariste Paul Schrader a reçu celui du Meilleur scénario.

Il a remporté le titre du Meilleur long-métrage face à des adversaires de taille : "La Favorite," "Si Beale Street pouvait parler", "Sur le chemin de la rédemption" et le drame plus expérimental "Madeline's Madeline".

De son côté, la comédienne Toni Collette s'est illustrée dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle dans le film d'horreur "Hérédité."

Alors qu'il est souvent cité comme favoris pour la course aux Oscars, le film "La Favorite" a remporté le prix spécial du jury pour la performance de son trio d'actrices Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weisz, dirigé par Yórgos Lánthimos ("The Lobster").

Dans la catégorie documentaire, le prix du meilleur film est allé à "Hale County This Morning, This Evening" et celui du public à "Won't You Be My Neighbor?".