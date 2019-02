“The Rabbit Hunt” : initiation au bâton

Un rite initiatique tout droit venu de Floride autour de la canne à sucre et une histoire d’acceptation et de découverte de l’autre, le tout dans un court métrage documentaire.

A Pahokee dans les Everglades en Floride, la culture de la canne à sucre est omniprésente dans la vie des habitants. Ils consomment énormément de cet or blanc, en ajoutent dans les céréales du petit déjeuner, le boivent en soda, en ajoutent dans les sauces. Là-bas, un rite initiatique du passage à l’âge adulte a aussi un rapport avec le sucre et sa culture. La culture du brûlis est pratiquée pour défricher les champs, lors du passage des tracteurs, des lapins logés dans les plantations s’échappent. Des adolescents restent dans les environs armés seulement de bâtons, pour chasser les petits gibiers. Ils revendent ensuite leur butin et en mangent une partie.

Patrick Bresnan et Ivete Lucas ont suivi ce rite initiatique et les habitants de Pahokee dans leur vie quotidienne. Ils en ressortent un court métrage documentaire étonnant. Les réalisateurs américains ont souhaité en fait parler de la ségrégation présente en Floride. En effet, les adolescents noirs qui chassent le lapin aux abords des plantations de canne à sucre ne sont pas toujours vus d’un bon oeil. La petite ville est communautarisée et les habitants noirs souvent déshumanisés parce que peu compris. Le film donne à voir un épisode de la vie de ces jeunes lors d’une pratique très peu connue, un instant d’observation et de découverte.

Nominé au Sundance et à la Berlinale, “The Rabbit Hunt” a été récompensé dans de nombreux festivals dont le Florida Film Festival et au SXSW en 2017.

