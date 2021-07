"The Prince", la nouvelle série sur la famille royale britannique qui fait déjà parler d’elle

La plateforme de streaming américain HBO MAX est à l’origine de "The Prince", série animée satirique qui a pour objet la couronne britannique. Le show met en scène la vie quotidienne de la famille d’Elisabeth II et se centre sur George, premier enfant de William et Kate Middleton, le couple princier. Prévue initialement à la fin du printemps 2021, elle a cependant été retardée depuis la mort du prince Philip et ne sera finalement disponible qu’en 2022. La disparition du mari d’Elisabeth II est donc venue bousculer l’agenda de sortie de la série, où Philip ne semblait notamment pas apparaître sous les traits les plus avantageux. La bande-annonce vient cependant d’être publiée par la plateforme.