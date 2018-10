“The Other Side of Everything”, le documentaire serbe à voir gratuitement à BOZAR

Dans le cadre des LUX Film Days du 6 au 8 novembre, le documentaire serbe “The Other Side of Everything” sera projeté gratuitement à BOZAR.

Dans un appartement familial de Belgrade, une porte est condamnée, fermée à double-tour. En Serbie comme ailleurs, les maisons sont porteuses de secrets et les portes fermées sont comme des non-dits, qui gardent à l’intérieur ce qui ne peut sortir. “The Other Side of Everything” est une chronique familiale mais aussi politique, sociale ou comment un simple mystère en dit finalement beaucoup, comment les histoires de famille sont déterminées par l’histoire d’un pays. Le documentaire de Mila Turajlic est en fait le récit du destin de sa propre famille, qui s’est forgée en parallèle des troubles qu’a connu son pays au siècle dernier. De façon métaphorique, la réalisatrice parvient à démêler et lever le voile sur les mystères.

Le film a été présenté en première mondiale au Festival du Film de Toronto en 2017, a obtenu la récompense au IDFA mais a aussi été nominé pour le LUX PRIZE du Parlement européen et a concouru pour le meilleur documentaire à l’European Film Academy Award, il a aussi remporté l'objectif d'or du Millenium Festival. Le documentaire serbe sera présenté dans le cadre des LUX Films Days, et ce de façon gratuite.