"The Originals": un spin-off avec un acteur de "The Vampire Diaries"

Après l'arrêt annoncée de la série "The Originals" sur la chaîne américaine CW pour la fin de saison, un autre spin-off serait en préparation, selon les informations rapportées par le site américain Deadline. Matthew Davis, l'acteur qui joue le rôle d'Alaric depuis 2009, a rejoint le casting.

Pour le moment, aucun pilote n'est en préparation. Une vidéo de présentation réalisée à partir de séquences de la dernière saison de "The Originals" servira à défendre la création de cette nouvelle série auprès de la chaîne.

La suite issue de l'univers de "The Vampire Diaries" centrera son histoire sur le personnage de Hope. La fille, à présent adolescente, de Klaus (Joseph Morgan) et de Hayley (Phoebe Tonkin), incarnée par l'actrice Danielle Rose Russell, fera son apparition à Mystic Falls au sein de l'école pour êtres surnaturels créée par Caroline à la fin de la dernière saison de "The Vampire Diaries", terminée en 2017.

À leurs côtés, Aria Shahghasemi, qui jouera dans la dernière saison de "The Originals", fera également partie du casting tandis que de nouveaux personnages seront incarnés par les acteurs Quincy Fouse, Jenny Boyd et Kaylee Bryant.

Créée en 2013 par Julie Plec, "The Originals" était déjà un spin-off de "The Vampire Diaries" (2009), également de la même créatrice.