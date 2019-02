"The Old Man & The Gun" : Robert Redford dans son dernier rôle

Robert Redford braque des banques, tout en tendresse, dans le dernier film de David Lowery "The old man & the gun".

Scénariste et réalisateur américain, David Lowery démarre sa carrière comme monteur. Après avoir réalisé plusieurs court-métrages, il réalise un premier long " St Nick ". Mais c’est avec " Les amants du texas " avec Rooney Mara et Casey Affleck qu’il se fait connaître internationalement.

Après avoir tourné le remake de " Peter et Elliot le dragon ", il retrouve le duo Rooney Mara/ Casey Affleck pour " A ghost story ", acclamé par la critique. Il nous revient aujourd’hui avec " The Old Man and The Gun ". Pour ce film, il réunit deux légendes vivantes du cinéma américain : l’étonnant Robert Redford, dans son dernier rôle au cinéma, et l’énigmatique Sissy Spacek. Mais également Casey Affleck, Danny Glover et Tom Waits.

Le film sort ce mercredi 20/02/2018 dans les salles. Découvrez la bande-annonce dans votre Agenda Ciné de la semaine.