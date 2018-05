“The Moment” pousse l’expérience spectateur encore plus loin en captant les pensées

Le premier film contrôlé par la pensée et les émotions des spectateurs est un court métrage britannique qui nous transporte dans le futur.

Nous avions déjà parlé dans un précédent article de l’expérience interactive Late Shift, essayée au BIFFF en 2017. Réalisé par Tobias Weber, le film donnait la possibilité aux spectateurs d’influer sur l’intrigue. Il suffisait alors de télécharger une application mobile et choisir entre plusieurs propositions à des moments clés. Ainsi, 180 points de décisions pouvaient amener à 7 fins alternatives. L’expérience était déjà assez incroyable mais la technologie progresse et il s’agit d’un tout autre niveau que propose un chercheur britannique avec The Moment.

Richard Ramchurn est un spécialiste des interactions entre les hommes et les IA et exerce en tant que chercheur à Nottingham. Il a réalisé un court métrage dont le scénario évolue en fonction des pensées et émotions de celui ou celle qui le regarde. The Moment est un film évolutif de 27 minutes qui nécessite le port d’un casque NeuroSky à électroencéphalogramme qui capte l’activité cérébrale et est capable d’interpréter les signaux. Une fois ceux-ci récoltés, ils sont envoyés à l’ordinateur qui va choisir quelle suite va prendre le film. Selon le réalisateur et chercheur, il a fallu enregistrer trois fois plus de scènes et six fois plus de musique que pour un 27 minutes normal. Ainsi il existerait 101.000 milliards de possibilités. La grande différence avec Late Shift est que le spectateur ne choisit pas volontairement d’influencer le scénario mais plutôt de façon automatique en fonction de ce qu’il ressent. Le scénario : dans une humanité où chaque individu est connecté aux autres par le cerveaux, un groupe qui n’est pas relié aux autres se fait poursuivre par une milice.

Netflix expérimente aussi dans ce domaine des “séries/films dont vous êtes le héros” et annonçait en juin 2017 le lancement de contenus interactifs pour les enfants. Le géant du streaming voulait donner une possibilité de casser la linéarité narrative et expérimenter une nouvelle forme d'interactivité qui ouvre un tout nouveau monde. Les premiers shows disponibles en format interactif pour les enfants sont Puss In Book : Trapped in an Epic Tale, Buddy Thunderstruck : The Maybe Pile et Stretch Armstrong: The Breakout.

Le film The Moment sera quant à lui présenté du 7 au 12 juin au Sheffield International Documentary Festival, en Angleterre.