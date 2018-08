"The Marvelous Mrs. Maisel" : la saison 2 se révèle dans une première bande-annonce

Alors que la première saison avait été diffusée en 2017, madame Maisel est déjà de retour un an plus tard pour un deuxième opus. Amazon en a dévoilé les premières images ce jeudi.

"La folle divorcée de l'Upper West Side" revient, annonce le trailer. Pendant une minute, on aperçoit la ménagère Midge Maisel (Rachel Brosnahan), devenue humoriste après l'effondrement de son mariage, qui prend la route pour se rendre dans les montagnes Catskill et essayer de percer dans le stand-up. Elle est accompagnée de son manager Susie Myerson (Alex Borstein).

Créée par Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), "The Marvelous Mrs. Maisel" a été d'emblée un succès critique et public. En janvier 2018, aux Golden Globes, la fiction était sacrée meilleure série comique de l'année, devant "Black-ish" et "Will & Grace". En juillet dernier, la saison un recevait 14 nominations aux Emmy Awards qui auront lieu en septembre.

La saison deux de "The Marvelous Mrs. Maisel" sera disponible cet hiver sur le service prime d'Amazon.

Pour voir la vidéo :