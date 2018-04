"The Looming storm", Grand prix du festival du film policier de Beaune

Le film "The Looming storm" ("La tempête imminente"), du Chinois Dong Yue, a remporté samedi soir le Grand prix du 10e Festival international du film policier de Beaune (Côte-d'Or), ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Présidé par le comédien Lambert Wilson, le jury longs métrages a récompensé ce film parmi huit en compétition qui narre l'obsession d'un chef de la sécurité d'une vieille usine dans le sud de la Chine, peu avant la rétrocession de Hong Kong en 1997, pour résoudre une série de meurtres de jeunes femmes.

Le film "Une part d'ombre" du réalisateur belge Samuel Tilman, a quant à lui remporté le Prix spécial police. Il narre la vie de David, heureux en famille et en amitiés, qui va susciter le doute dans son entourage quand il est interrogé par la police sur un meurtre.

Le Prix du Jury a été décerné à "Memoir of a Murderer" ("La Mémoire assassine") du Sud-Coréen Won Shin-yu, long-métrage racontant l'histoire d'un ancien tueur en série atteint de la maladie d'Alzheimer et qui décide de mener l'enquête après de nouveaux meurtres commis près de chez lui, persuadé de savoir qui se cache derrière ces atrocités.

Les prix de la Critique et Sang neuf ont été respectivement décernés à "The Guilty (Le Coupable)" -un huis clos dans un centre d'appel d'urgence de la police danoise- de Gustav Möller et à "Ajji" du réalisateur indien Devashish Makhija, qui raconte le combat d'une grand-mère décidant de traquer le violeur de sa petite-fille devant l'inaction de la police.

Le cinéaste canadien David Cronenberg était l'invité d'honneur de cette édition. Sept de ses films ont été projetés, parmi lesquels "Crash", Prix Spécial du Jury à Cannes en 1996, et "Les Promesses de l'ombre", avec l'acteur américano-danois Viggo Mortensen, qui est lui aussi de passage dans la cité de Côte-d'Or.

Le Grand Prix du festival de Beaune avait récompensé en 2017 "Le Caire confidentiel", du cinéaste Tarik Saleh, né à Stockholm et d'origine égyptienne.