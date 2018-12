"The Kissing Booth", "À tous les garçons que j'ai aimés", "On My Block"... Les films et séries les plus regardés sur Netflix en 2018

À l'heure où les bilans commencent, Netflix n'échappe pas à la règle et revient sur une année des plus réussies. Le géant américain a dévoilé le classement des films et des séries les plus plébiscités par son audience. Si le film "The Kissing Booth" obtient la première place des films les plus regardés, c'est la série "On My Block" qui s'impose avec surprise côté série devant "Orange is the new black".

2018 touche à sa fin et Netflix fait le bilan d'une année réussie. La plateforme de streaming cumule treize nominations aux Golden Globes, cinéma et la télévision confondus. Un succès qui passe d'abord par la popularité de ses séries télévisées et de ses films originaux. Le géant du streaming vidéo vient de dévoiler la liste des films et séries les plus regardés sur sa plateforme du 1er janvier jusqu'au 28 novembre 2018.

Les comédies romantiques à l'honneur

Véritable succès outre-Atlantique, la comédie romantique "The Kissing Booth", de Vince Marcello d'après le roman de Beth Reekles, rafle la première place des films les plus regardés. "A tous les garçons que j'ai aimés", réalisé par Susan Johnson et également tiré d'un roman, suit de près à la deuxième place. Ces deux adaptations réalisent l'exploit d'avoir été visionnées au moins deux fois par presque 50% des téléspectateurs. "Roxanne Roxanne" de Michael Larnell, le biopic dramatique sur la vie de la rappeuse américaine Roxanne Shanté est troisième du classement. Un classement qui reste flou puisque, comme à son habitude, Netflix n'a pas communiqué les chiffres exacts de ces résultats.

Le drame plébiscité par les téléspectateurs

Du côté des séries, les abonnés de Netflix semblent privilégier les drames et les comédies dramatiques. D'après les informations révélées par le géant du streaming, la série "On My Block" s'inscrit comme la série la plus "binge-watchée" sur la plateforme en 2018. Si la série, lancée le 16 mars 2018, n'a pas fait le buzz en France, elle affiche le plus haut taux de visionnage dès sa sortie. Le documentaire "Making a Murderer : Part 2" et la deuxième saison de "13 Reasons Why" suivent respectivement à la deuxième et troisième place.

Un classement à prendre avec du recul puisqu'il ne concerne que les États-Unis et exclut les franchises telles que "Friends" ou "The Office".

Les films les plus regardés sur Netflix US

1. The Kissing Booth

2. À tous les garçons que j'ai aimés

3. Roxanne Roxanne

Les séries les plus rapidement visionnées (binge-watching) sur Netflix US

1. On My Block

2. Making a Murderer: Part 2

3. 13 Reasons Why : saison 2

4. Last Chance U: INDY

5. Bodyguard

6. Fastest Car

7. The Haunting of Hill House

8. Anne with an E: saison 2

9. Insatiable

10. Orange Is the New Black: saison 6