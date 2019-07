"The King's Man : Première mission" : les origines de l'agence de renseignement se dévoilent en images

Les agents secrets britanniques sont de retour dans le troisième volet de la saga "Kingsman" avec un prequel. Baptisé "The King's Man : Première mission", le long-métrage, signé par Matthew Vaughn, dévoile sa première bande-annonce officielle, ce lundi 15 juillet. Absents de cet épisode, Colin Firth et Taron Egerton cèdent leur place à Ralph Fiennes et Harris Dickinson. Le film sortira le 12 février 2020 en France.

De retour derrière la caméra, Matthew Vaughn signe le troisième opus de la saga "Kingsman". Intitulé "The King's Man : Première mission", ce troisième long-métrage est en fait un prequel des deux films précédents, "Kingsman : Services secrets" et "Kingsman : Le Cercle d'or".

Pour ce nouvel opus, le réalisateur de "Kick-Ass" s'est intéressé à la genèse de cette organisation secrète. Comment cette toute première agence de renseignement a-t-elle vu le jour grâce au courage d'un homme, bien décidé à livrer une bataille contre les pires criminels de l'Histoire afin de sauver des millions d'innocents ?

Colin Firth et Taron Egerton ont laissé leur place à Ralph Fiennes ("Harry Potter") et Harris Dickinson ("Darkest Minds : Rébellion") qui incarne un nouveau tandem explosif. Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, et Daniel Brühl font également partie de ce casting.

"The King's Man : Première mission" sortira le 12 février 2020 dans les salles françaises.

Le dernier film de la saga, "Kingsman : Le Cercle d'or", avait engrangé plus de 409 millions de dollars de recettes en 2017, contre 414 millions de dollars en 2015 pour le premier opus.