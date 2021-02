The Kid, un gamin de 100 ans

Charlie Chaplin et Jackie Coogan, les héros du film "The Kid" de Charlie Chaplin, sorti en 1921 © Charlie Chaplin Productions

Un vagabond assis sur le perron d’une habitation, le regard dans le vide, les bras croisés, le pantalon bouffant, le veston élimé, le gilet et la cravate presque présentables, sans oublier son chapeau melon poussiéreux. À ses côtés, un gamin, les deux mains sous le genou gauche, une salopette trop grande, un pull à col roulé trop large et une casquette à la Gavroche. L’air frondeur, il imagine certainement leur prochain mauvais coup. Cette image, vous la connaissez. Cette image est tirée du film "The Kid" sorti le 6 février 1921, il y a 100 ans déjà ! "The Kid" est un film important dans l’Histoire du Cinéma. D’abord parce qu’il est le premier long métrage (sur 11) réalisé par Charlie Chaplin en personne. Ensuite, avec ce film, Chaplin va véritablement installer les bases de la Comédie muette et imposer son propre style. Son personnage Charlot est déjà le héros de plusieurs courts-métrages mais avec "The Kid", il va le transformer en icône. Il va surtout trouver le bon mélange entre humour et tendresse, entre gags et émotions, entre rires et larmes. D’ailleurs, la bande-annonce du film nous promet "des rires et peut-être une larme". Pourquoi "peut-être" ? Certainement une larme !

"The Kid" raconte l’histoire d’un Vagabond ("Ah bon, il n’a pas de prénom ! ?") qui découvre un bébé, un matin, près d’une poubelle. Ce nouveau-né, il va l’adopter, le protéger, l’élever et surtout le chérir comme si c’était le sien. Mais comment élever un enfant quand on est sans ressources ? Avec beaucoup d’amour et d’imagination. Son berceau sera un hamac de fortune et son biberon une théière. Devenu plus grand, John (c’est le prénom du Kid) devient le partenaire des 1001 filouteries de notre homme. À deux, ils montent une arnaque aux carreaux cassés. Le gamin brise les vitres des habitations du quartier avec des pierres, quant à son père adoptif, le voilà offrant ses bons services de vitrier aux malheureux propriétaires. Il n’en faut pas plus pour que la police s’en mêle et que les services sociaux séparent le fils du père…

Bien entendu, "The Kid" évoque à merveille les relations père-fils, l’importance de la famille, l’entraide et la débrouillardise en temps de crise. Cette comédie permet encore à Charles Spencer Chaplin de s’interroger sur la paternité, lui qui a été abandonné par son père, lui dont le premier enfant est mort seulement 3 jours après sa naissance.

Qui est l’adulte, qui est l’enfant ?

Avec "The Kid", Chaplin va mélanger humour et drame, une première pour l’époque. Un mélange subtil, ni trop ni trop peu, qui fera le succès du film dès sa sortie. Un mélange où sentiments et drôlerie font bon ménage. Un mélange idéalement interprété par Charlie Chaplin (lui, il a l’habitude de son personnage) mais aussi et surtout par Jackie Coogan, le Kid en question. Il n’a que 7 ans mais quel acteur. Pas plus haut que 3 pommes, il parvient à copier Charlot dans sa dégaine et sa nonchalance. Il en devient même parfois plus adulte que le vagabond. C’est à se demander qui, dans cette histoire, est l’adulte et l’enfant, le père ou fils ? Par la suite, malgré son titre de "Gamin le plus célèbre des USA", Coogan aura une carrière honorable faite de petits rôles dans quelques films et autres séries télé comme "La Famille Addams" dans les années 60 (l’oncle Fester, c’est lui). Il sera surtout pilote de planeur pendant le Seconde guerre mondiale en Inde.

5 images Affiche du film "The Kid" de et avec Charlie Chaplin, 1921 © Charlie Chaplin Productions