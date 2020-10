"The Diary of Diana B." (Croatie) sacré meilleur film historique au WaHFF 2020

Les jurés de la huitième édition du Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) ont décerné dimanche soir le Clion du meilleur film à The Diary of Diana B. (Croatie), réalisé par Dana Budisavljevic.

Le prix des meilleurs décors et costumes est attribué à While at War (Espagne) d’Alejandro Amenabar. Ce film espagnol a également remporté le prix de la critique. Le Clion de la meilleure comédienne va à Sandro Faleiro (The Domain – Portugal) et celui du meilleur comédien à Priit Voigemast (Truth and Justice – Estonie). Le prix du meilleur documentaire, lui, a été attribué à East Germany Stolen Children (France/Allemagne) d’Anne Veron et Gadh Charbit.

The Diary of Diana B., inspiré d’une histoire vraie, évoque l’action de Diana Budisavljevic, à Zagreb, durant la deuxième guerre mondiale, afin d’aider les juifs et les chrétiens orthodoxes emmenés dans les camps. En remerciant les jurés dans une petite vidéo dimanche soir, la réalisatrice croate a expliqué que son film provoquait le débat dans son pays, et est attaqué par certaines personnes qui nient ce qui s’est passé durant la deuxième guerre mondiale.