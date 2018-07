"The Dead Don't Die" : Jim Jarmusch réunit Bill Murray et Tilda Swinton

Le réalisateur américain, célèbre pour avoir filmé de nombreux long-métrages qui ont marqué l'histoire du cinéma ("Dead Man", "Stranger Than Paradise", "Coffee and Cigarettes"), sera aux commandes d'une comédie de zombies.

Pour ce faire, Jim Jarmusch s'est entouré d'un casting cinq étoiles : "The Dead Don't Die" réunira Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Steve Buscemi et Chloe Sevigny, qui ont déjà tous travaillé avec le réalisateur, ainsi que Selena Gomez, révèle le Hollywood Reporter.

Si le scénario est gardé secret, des photos du tournage à New York, postées par le site Just Jared, montrent Bill Murray, Chloe Sevigny et Adam Driver habillés en policiers. Murray avait d'ailleurs accordé une interview à Philly.com à ce propos : "J'ai hâte de commencer mon prochain job. Tenez-vous prêt : c'est un film de zombies ! Jim Jarmusch a écrit un script hilarant [...]. Mais, non, je ne jouerai pas un zombie", avait-il confié.

Focus Features et Universal Pictures International distribueront le film à l'international.