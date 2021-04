"The Beauty", un film fascinant au ton ironique pour dénoncer la pollution des océans

"L'élément déclencheur de ce film était évidemment le problème de la pollution plastique massive, auquel nous devons tous faire face de nos jours", explique le jeune réalisateur. "Mais, au lieu de montrer un autre estomac en deuil rempli de sacs en plastique, j'ai pensé : et si le plastique pouvait être intégré à la vie marine et que la nature résolvait le problème ? Le film devrait vous emmener dans un voyage, où tous nos sentiments de culpabilité disparaîtront. Mais à la fin, nous nous réveillons et réalisons que nous devons changer quelque chose."

La force de l’ironie

The Beauty est un film fascinant et glaçant. On reste scotché devant une telle maîtrise technique qui mêle les images sous-marines et les images de synthèse et une telle maîtrise du scénario et de la réalisation. Tout est dit grâce à l'ironie plutôt qu'au cynisme moralisateur. Que ce soit l'aveuglement et l'immobilisme, le mépris de la nature et la présence des déchets plastiques pour l’éternité (les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini). The Beauty est le film de fin d'études d'une équipe d'étudiants en animation de la Filmakademie du Baden-Württemberg. Les professionnels ne s'y sont pas trompés puisque le film a été récompensé au Student Academy Award 2020, ce qui lui a ouvert la pré-sélection aux Oscars 2021 pour le meilleur court-métrage d’animation.

Pour en savoir un peu plus sur l'effrayante réalité de la pollution des océans par le plastique, parcourez le site de National Geographic qui résume la question en 10 chiffres interpellants.