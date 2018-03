"The Bad Guys": le prochain film de DreamWorks en développement

DreamWorks prépare un nouveau film d'animation. La série littéraire "Les super méchants" ("The Bad Guys", en version originale), écrite par l'auteur australien Aaron Blabey, va être adaptée sur grand écran par les studios d'animation, derrière les succès de "Shrek" et "Kung Fu Panda".

Aux commandes de ce prochain film, on retrouve le scénariste Etan Cohen, connu pour avoir collaboré à "Men in Black 3", "Tonnerres sous les tropiques" et "Madagascar 2 - La grande évasion".

"Les Super méchants" s'intéresse à quatre "mauvais gars": MM. Loup, Requin, Serpent et Piranah. Lassés d'avoir une mauvaise réputation et de voir les gens les fuir, ils vont décider de faire le bien autour d'eux, tant bien que mal.

La saga littéraire d'Aaron Blabley compte pour l'instant six livres. Un septième tome fera son apparition aux Etats-Unis en mai prochain. En France, seules les quatre premières aventures sont pour l'instant disponibles. La cinquième devrait arriverait en mai.

Etan Cohen travaille actuellement sur son film "Holmes and Watson", une relecture humoristique de Sir Arthur Conan Doyle avec Will Ferrell et John C. Reilly dans les rôles des célèbres Sherlock Holmes et Dr. Watson.