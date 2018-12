"The Alan Dimension" : l'avenir est amour

Le court métrage britannique mêle des imageries spatiales avec du dessin d’animation pour un résultat tout à fait singulier.

Alan Brown est un jeune retraité britannique qui se prend pour le prochain grand scientifique de notre ère. Alors qu’il habite dans une petite banlieue pavillonnaire avec sa femme Wendy, il est en proie à des visions d’avenir. Il a des prémonitions, qu'il note consciencieusement dans un carnet. Alan arrive à déterminer ce que sa femme va lui faire comme petit déjeuner, qu'un oiseau va faire ses besoins sur la fenêtre, que le cadre dans l'entrée va se casser à la verticale. Mais Wendy en a assez des visions de son mari. Elle fait sa valise et s’en va de la maison, laissant Alan seul avec son obsession. L’apprenti scientifique comprend alors que son avenir a toujours été lié à celui de sa femme et qu’il l’aime profondément. Il décide alors de la rattraper et se consacrer à elle.

Le court métrage de Jac Clinch sur un scénario de Jonathan Harbottle a été produit par la National Film and Television School. “The Alan Dimension” mêle avec brio le genre science-fiction avec une petite touche décalée britannique, le tout avec un mélange esthétique très réussi. Au delà de la technique efficace et hybride, le récit est joliment ficelé et peint le portrait d’un anti-héros attachant et énervant à la fois qui parvient à s’extirper de son monde pour se remettre en question.

“The Alan Dimension” (2016) de Jac Clinch est à visionner sur le site web d’Arte ou ci-dessous :