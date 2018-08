"Thatcher Island", le nouveau film des scénaristes de "BlacKkKlansman"

La 20th Century Fox a acquis les droits de "Thacher Island", écrit par le duo de scénaristes du moment Charlie Wachtel et DavidRabinowitz. Les deux hommes vont s'inspirer du best-seller de Casey Sherman "Animal : The Bloody Rise and Fall of the Mob's Most Feared Assassin" pour en faire un film policier.

Charlie Wachtel scénariste de "BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan", signera son deuxième film au côté de David Rabinowitz, co-scénariste du film réalisé par Spike Lee qui sortira le 19 octobre au cinéma.

Après l'histoire vraie de Ron Stallworth, premier policier afro-américain à s'infiltrer dans le Ku Klux Klan, le duo racontera celle de Joe Barboza, un mafieux dans les années 60. L'homme pensait être dans la mafia sicilienne Casa Nostra s'il arrivait à tuer un nombre ne suffisant de personnes. Se voyant refuser l'accès à cette organisation plus que codifiée, Barboza va monter un stratagème pour se débarrasser de ses ennemis.

"Thacher Island" sera produit par Berlanti production, avec à sa tête Greg Berlanti ("Arrow", "Flash","Supergirl"). Le film policier sera adapté du livre de Casey Sherman paru en 2013 "Animal: The Bloody Rise and Fall of the Mob's Most Feared Assassin". Cet auteur a déjà été adapté au grand écran par Craig Gillespie avec "The Finest Hours".