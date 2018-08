“Texas Chainsaw Massacre” en 4K au Palace

C’est un grand classique du cinéma gore américain. Sorti en 1974, il s’est offert une seconde jeunesse et la version remasterisée est projetée au Palace le 24 août prochain.

Sur un scénario original de Tobe Hooper et Kim Henkel, “Texas Chainsaw Massacre” est sorti dans les salles obscures en 1974. Depuis, il a nourri l’imaginaire de beaucoup de réalisateurs de films de genre comme Alexandre Aja, Quentin Dupieux ou Julia Ducournau. Il est un monument du film gore et du genre slasher dans lequel un outil commun devient une arme de destruction. Le long métrage a connu plusieurs suites, un remake et un prequel, plus ou moins réussi.

L’intrigue est un classique des films d’horreur : une bande de jeunes gens partent sur les routes du Texas en quête d’aventure. D’humeur enjouée, les cinq adolescents prennent avec eux un auto-stoppeur très étrange, qui installe une ambiance très glauque. Ils réussissent à larguer l’homme au détour d’un chemin et vont faire le plein d’essence. Mais leur rêve d’aventure se trouve écourté par par les cuves vides de la station. Heureusement, la maison de vacances de Sally et Franklin se trouve sur la route. Alors qu’une partie du groupe cherchent du carburant, ils tombent nez à nez avec un homme masqué aux intentions pas très bienveillantes…

La version proposée au Cinéma Palace en partenariat avec le BIFFF a été restaurée et remasterisée. Le long métrage sera diffusé en 4K, un format très haute définition, qui pourrait bien donner une autre profondeur au film et servir le spectacle. Un hommage au gore, au genre, un petit goût de BIFFF avant l’édition de l’année prochaine.