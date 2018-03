"Taxi 5": la première bande annonce avec Franck Gastambide et Malik Bentalha

Le taxi le plus culte de France reprend du service. La première bande annonce à 200 km/h du prochain "Taxi" vient d'être dévoilée. Réalisé par Franck Gastambide, l'un des visages montants du cinéma français, ce cinquième opus mélange nouveautés et personnages cultes. En plus de signer la réalisation, Franck Gastambide a co-écrit le scénario et détient le premier rôle de la suite de la saga.

Il incarnera le personnage de Sylvain Marot, un policier parisien et pilote d'exception muté à Marseille contre son gré. L'ex-commissaire Gilbert devenu maire de la cité phocéenne, toujours joué par Bernard Farcy, va lui confier la mission d'arrêter le redoutable "gang des Italiens", qui écume les bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Une mission pour laquelle le policier devra faire équipe avec le pire chauffeur VTC de la ville, Eddy Maklouf, joué par l'humoriste Malik Bentalha. Lui seul est à même de retrouver le mythique taxi blanc.

Ce n'est pas la première fois que les deux acteurs partagent une affiche sur grand écran. Ils s'étaient déjà illustrés en 2016 dans la comédie déjantée "Pattaya", déjà réalisée par Franck Gastambide, qui avait réuni plus de 1,9 million d'entrées dans les salles obscures.

Cette cinquième suite arrive 11 ans après le dernier volet de la saga, qui n'avait pas rencontré le succès avec ses 4,6 millions d'entrées. Le plus gros succès de la franchise reste "Taxi 2", qui avait cumulé 10,3 millions d'entrées. La saga de Luc Besson totalise 27 millions d'entrées depuis 1998.

"Taxi 5" sort en Belgique le 11 avril prochain.